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Саудовская Аравия

27 ноября, 23:30

Роналду попросил судью не назначать пенальти в пользу «Аль-Насра» в азиатской Лиге чемпионов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото AFP
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду попросил судью не назначать пенальти в пользу его команды в матче 5-го тура азиатской Лиги чемпионов против «Персеполиса» (0:0).

На второй минуте встречи португалец столкнулся с защитником иранской команды в чужой штрафной. Изначально судья назначил 11-метровый, но Роналду подошел к арбитру и объяснил, что на нем не нарушали правила, поэтому пенальти следует отменить.

После вмешательства ВАР пенальти был отменен.

«Аль-Наср» сыграл вничью с «Персеполисом» и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. Команда из Саудовской Аравии набрала 13 очков в 5 матчах, идущий вторым «Персеполис» с 8 очками лишился шансов на то, чтобы догнать «Аль-Наср» за тур до завершения групповой стадии.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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