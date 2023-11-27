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Саудовская Аравия

Сегодня, 23:00

«Аль-Наср» сыграл вничью с «Персеполисом» и досрочно вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду (справа).
Фото AFP
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«Аль-Наср» сыграл вничью с «Персеполисом» в матче 5-го тура групповой стадии азиатской Лиги чемпионов — 0:0.

Команда из Саудовской Аравии провела почти всю встречу в меньшинстве — на 17-й минуте красную карточку получил защитник Али Ладжами.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.

«Аль-Наср» досрочно занял первое место с группе E азиатской Лиги чемпионов с 13 очками и обеспечил себе выход в плей-офф турнира.

«Персеполис» занимает вторую строчку с 8 очками.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Персеполис
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