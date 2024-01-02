Роналду сделал дорогостоящий подарок бразильскому певцу

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал дорогой подарок бразильскому певцу Луану Сантане, информирует Madeira Island.

По данным источника, музыкант был приглашен в качестве исполнителя на вечеринку в честь дня рождения Долорес Авейру. Футболист подарил ему часы стоимостью в 75 тысяч евро.

«Ты знаешь, что это мои первые такие часы, да? Мой первый Rolex. Какой момент! Из рук такого человека», — передает слова певца Madeira Island.

Роналду с 54 голами стал лучшим бомбардиром 2023 года. Он на два мяча опередил Килиана Мбаппе и Харри Кейна, которые отличились по 52 раза.

В этом сезоне форвард провел за «Аль-Наср» 24 матча, в которых забил 23 гола и сделал 11 результативных передач.

Криштиану Роналду признан главной звездой мирового спорта в 2023 году по версии Hooper HQ