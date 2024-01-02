Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 22:04

Главный тренер сборной Португалии Мартинес рассказал, чем его шокировал Роналду

Игнат Заздравин
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился впечатлениями от совместной работы с форвардом Криштиану Роналду.

«Криштиану, прежде всего, счастлив. Если меня что-то шокировало, так это то, насколько свеж он в своем подходе к футболу: в 38 лет он приходит на тренировку и хочет выигрывать в каждом упражнении, выиграть каждый забег, а потом уходит с тренировки последним.

Он невероятен своей способностью по-настоящему переосмыслять себя. Это не тот игрок, которого мы видели в первом матче за «Манчестер Юнайтед», он больше не игрок широкого профиля. Теперь он финишер - тот, кто понимает, как двигаться в штрафной, и представляет собой невероятную угрозу», – приводит слова Мартинеса The Times.

Роналду с января прошлого года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В текущем сезоне он провел 25 матчей за клуб, забил 24 мяча и сделал 11 результативных передач.

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
ФК Аль-Наср
Роберто Мартинес
1
0
Читайте также
Итоги года: переосмысливаем Нганну, Усика, Махачева и выставочные бои
Главные спортивные события 2024 года
Западные страны сократили поддержку Киева в три раза в 2023 году
В Италии в возрасте 111 лет скончался старейший житель страны
Мадуро указал на победу России над НАТО и санкциями Запада
Главные российские изобретения прошлого и будущего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Роналду сделал дорогостоящий подарок бразильскому певцу