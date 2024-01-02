Главный тренер сборной Португалии Мартинес рассказал, чем его шокировал Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился впечатлениями от совместной работы с форвардом Криштиану Роналду.

«Криштиану, прежде всего, счастлив. Если меня что-то шокировало, так это то, насколько свеж он в своем подходе к футболу: в 38 лет он приходит на тренировку и хочет выигрывать в каждом упражнении, выиграть каждый забег, а потом уходит с тренировки последним.

Он невероятен своей способностью по-настоящему переосмыслять себя. Это не тот игрок, которого мы видели в первом матче за «Манчестер Юнайтед», он больше не игрок широкого профиля. Теперь он финишер - тот, кто понимает, как двигаться в штрафной, и представляет собой невероятную угрозу», – приводит слова Мартинеса The Times.

Роналду с января прошлого года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В текущем сезоне он провел 25 матчей за клуб, забил 24 мяча и сделал 11 результативных передач.