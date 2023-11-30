Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 13:56

Карасев назначен на матч Крыховяка. Сегодня наши судьи работают в Саудовской лиге

Российский судья Карасев назначен на матч чемпионата Саудовской Аравии «Абха» — «Аль-Ахли»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

По данным «СЭ», в итоге бригада Сергея Карасева, в которую вошли помощники Алексей Лунев и Игорь Демешко, а также видеоассистент Виталий Мешков, сегодня будет работать на матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Абха» — «Аль-Ахли».

За хозяев выступают хорошо известные в России Гжегож Крыховяк и Франсуа Камано.

Матч «Абха» — «Аль-Ахли» начнется в 18.00 по московскому времени.

Ранее появлялась информация о том, что бригада Карасева будет работать на центральном матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср».

Футбол
Сергей Карасев (судья)
2
Обсудить
Читайте также
У Капризова новый тренер. Однако «Миннесоту» его назначение вряд ли спасет
Футбол на теннисном столе: чемпионат мира по текболу стартовал в Таиланде
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Бразильская модель Бьянкарди сообщила о разрыве отношений с Неймаром