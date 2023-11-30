Карасев назначен на матч Крыховяка. Сегодня наши судьи работают в Саудовской лиге

По данным «СЭ», в итоге бригада Сергея Карасева, в которую вошли помощники Алексей Лунев и Игорь Демешко, а также видеоассистент Виталий Мешков, сегодня будет работать на матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Абха» — «Аль-Ахли».

За хозяев выступают хорошо известные в России Гжегож Крыховяк и Франсуа Камано.

Матч «Абха» — «Аль-Ахли» начнется в 18.00 по московскому времени.

Ранее появлялась информация о том, что бригада Карасева будет работать на центральном матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср».