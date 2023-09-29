«Аль-Наср» на выезде сыграет против «Аль Таи» в матче восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу в пятницу, 29 сентября. Игра пройдет на арене «Стадион принца Абдель Азиза бен Мусаеда», начало — в 18.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. Ключевые события встречи Саудовской Про лиги будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

«Аль-Наср», за который выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, занимает пятое место с 15 очками в турнирной таблице. «Аль-Таи» занимает лишь 12-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Арави, набрав 7 баллов.

В сезоне 2022 / 23 чемпионом страны стал «Аль-Иттихад» (в девятый раз в истории).

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