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Саудовская Аравия

Сегодня, 16:30

«Аль Таи» — «Аль Наср»: прямая трансляция матча лиги Саудовской Аравии (видео)

Прямая трансляция матча «Аль Таи» — «Аль Наср» начнется в 18.00 мск 29 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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«Аль-Наср» на выезде сыграет против «Аль Таи» в матче восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу в пятницу, 29 сентября. Игра пройдет на арене «Стадион принца Абдель Азиза бен Мусаеда», начало — в 18.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. Ключевые события встречи Саудовской Про лиги будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 8-й тур
29 сент, 18:00. Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium (Хаиль)
Аль-Таи
Аль-Наср

«Аль-Наср», за который выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, занимает пятое место с 15 очками в турнирной таблице. «Аль-Таи» занимает лишь 12-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Арави, набрав 7 баллов.

В сезоне 2022 / 23 чемпионом страны стал «Аль-Иттихад» (в девятый раз в истории).

Саудовская Аравия: формат турнира и календарь матчей, Роналду и звезды клубов

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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