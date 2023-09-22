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Саудовская Аравия

Сегодня, 22:29

Витсель — о Саудовской Аравии: «Я уехал в Китай в 27 лет. Конечно, мы едем туда за деньгами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель высказался о мотивации игроков, которые переходят в команды из Саудовской Аравии.

«У каждого из нас свой путь. Я не говорю, что плохо уезжать в Саудовскую Аравию. Я поехал в Китай в 27 лет. Конечно, мы едем туда за деньгами, не нужно говорить о спортивном проекте. Это правда», — приводит слова Витселя SPORTface.it.

Витсель играл за китайский «Тяньцзинь» с 2017 по 2018 год. Кроме того, он выступал за бельгийский «Стандард», «Бенфику, «Зенит», дортмундскую «Боруссию» и «Атлетико», которому он принадлежит сейчас.

Аксель Витсель
Футбол
ФК Атлетико
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