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Саудовская Аравия

Сегодня, 11:15

У Малкома — первый трофей в Саудовской Аравии! А у его клуба — обновление мирового рекорда

Дубль Малкома помог «Аль-Хилялю» завоевать Суперкубок Саудовской Аравии
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболист Малком
Малком.
Фото Reuters
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Как остановить «Аль-Хиляль»?

Суперкубок Саудовской Аравии. Финал
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» — 1:4 (1:2)
Голы: Хамдалла, 21 — Малком, 5, 89. Аль-Давсари, 44. Аль-Даусари, 90+6

Португальский тренер Жорже Жезуш в очередной раз доказал всему миру: даже если у соперника в составе обладатель «Золотого мяча», бояться нечего. Причем доказал дважды подряд за неделю, обыграв в полуфинале Суперкубка «Аль-Наср» Роналду, а в финале справившись с «Аль-Иттихадом» Бензема!

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Для «Аль-Хиляля» этой формации (богатых времен) Суперкубок стал первым трофеем нынешнего сезона, но, скорее всего, не последним. Команда Жезуша идет на первом месте в чемпионате Саудовской Аравии с отрывом в 12 очков от «Аль-Насра», в местной Лиге чемпионов клуб из Эр-Рияда также на ходу и добрался до полуфинала. В Кубке сейчас на стадии полуфинала — кстати, играть с «Аль-Иттихадом». Пока есть все шансы на азиатский требл.

Все это благодаря сумасшедшим результатам — «Аль-Хиляль» просто не проигрывает в этом сезоне. Мало того — последние несколько месяцев клуб исключительно побеждает. В марте, после победы над «Аль-Иттихадом» в четвертьфинале Лиги чемпионов АФК, «Аль-Хиляль» обратился в Книгу рекордов Гиннесса с просьбой зафиксировать рекорд — 28 побед подряд. Предыдущее достижение в зачете принадлежало валлийскому клубу «Нью Сэинт» — в сезоне-2016/17 «святые» одержали 27 побед подряд.

Футболисты «Аль-Хиляля»
Фото Reuters

Организация зафиксировала рекорд, но «Аль-Хиляль» обновляет его в каждом матче — с момента попадания в Книгу рекордов Гиннесса команда Жезуша выиграла еще шесть встреч, включая Суперкубок с «Аль-Иттихадом». Пока отметка встала на паузу на 34 победах подряд.

Как прошел финал? По новой и довольно странной мировой традиции лучшие команды прошлого сезона играют не у себя на родине. «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» зарубились в ОАЭ, но все равно собрали полные трибуны болельщиков. И как минимум фанаты клуба из Эр-Рияда точно не пожалели, что приехали.

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Так, знакомый и любимый в России Малком, выступающий за «Аль-Хиляль», открыл счет уже на 5-й минуте после потрясающего сольного прохода. На 21-й минуте «Аль-Иттихад» сравнял добиванием после пенальти, но в целом с давлением соперника не справился и пропустил под конец первого тайма.

Вторые 45 минут «Аль-Хиляль» продолжил поддавливать, а в конце просто добил команду из Джидды — на 89-й еще одну красоту оформил Малком, в добавленное время разгром довершил Аль-Давсари. Лучшим игроком встречи ожидаемо был признан бразилец с российским паспортом. «Зенит» в соцсетях оперативно поздравил своего бывшего нападающего.

Малком вообще в отличной форме — забивает уже четыре матча подряд, причем дважды оформлял дубль. В составе «Аль-Хиляля» он второй бомбардир (13) и в топ-4 по ассистам (6) — помогает скрасить отсутствие Неймара и наслаждается игрой.

Кстати, а как дела у Бензема? Он тоже играл, но стал одним из худших игроков в финале Суперкубка по оценке Sofascore — 6,3. Меньше только у двух человек. Это объяснимо — Карим нанес только один удар в створ ворот и ничем не удивил.

Получается, за неделю Малком обыграл и Бензема, и Роналду. Причем не просто в составе команды, но лично их превзошел. Криштиану в полуфинале бил почаще Карима, даже два раза попал в створ, но не забил, да еще заработал удаление. А Малком оформил победный гол. Теперь вот у бразильца первый трофей в новой стране. Не зря уехал — а ведь есть реальные шансы закончить этот сезон совсем легендарно!

Карим Бензема
Малком Филипе (Малком)
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Хиляль
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