Кто из звезд уже в Саудовской Аравии? А кто скоро приедет? Роналду, Малком, Бензема и другие

Путеводитель по паломничеству топ-игроков в самую модную лигу момента.

Уже в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Криштиану Роналду, 38 лет

Предыдущий клуб: «Манчестер Юнайтед»

Новый клуб: «Аль-Наср» (2-е место в прошлом сезоне)

Сумма трансфера: бесплатно

Новое лицо футбола Саудовской Аравии и человек, спровоцировавший цепочку переходов звезд в неочевидную лигу. Криштиану переехал в «Аль-Наср» еще зимой, подписав умопомрачительный контракт с зарплатой 200 миллионов долларов в год. Правда, за половину сезона португалец ничего не выиграл с новой командой, но все наверняка впереди.

Карим Бензема. Фото Reuters

Карим Бензема, 35 лет

Предыдущий клуб: «Реал»

Новый клуб: «Аль-Иттихад» (1-е место)

Сумма трансфера: бесплатно

Действующий обладатель «Золотого мяча» многих удивил переездом в Саудовскую Аравию, ведь ожидалось, что Бензема продлит контракт с «Реалом» и продолжит забивать в Лиге чемпионов. Но «Аль-Иттихад» предложил 35-летнему французу сопоставимые с Роналду цифры в контракте, так что он не имел права отказать чемпиону Саудовской Аравии.

Нголо Канте, 32 года

Предыдущий клуб: «Челси»

Новый клуб: «Аль-Иттихад» (1-е место)

Сумма трансфера: бесплатно

Вместе с Бензема контракт с «Аль-Иттихадом» подписал и другой видный французский футболист. Канте пропустил почти весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и «Челси» не горел желанием продлевать контракт хавбека на улучшенных условиях, так что чемпион мира отправился в Джидду на правах свободного агента.

Марсело Брозович. Фото Global Look Press

Марсело Брозович, 30 лет

Предыдущий клуб: «Интер»

Новый клуб: «Аль-Наср» (2-е место)

Сумма трансфера: 18 миллионов евро

Еще весной казалось, что финалист Лиги чемпионов переедет в «Барселону» на место Серхио Бускетса, но клуб Криштиану Роналду оказался убедительнее в своих аргументах: Брозович отправился в «Аль-Наср», а в «Барселону» — Илкай Гюндоган.

Алекс Теллес, 30 лет

Предыдущий клуб: «Манчестер Юнайтед»

Новый клуб: «Аль-Наср» (2-е место)

Сумма трансфера: 7 миллионов евро

У 30-летнего бразильского защитника не задалась карьера в «Манчестер Юнайтед», но он провел неплохой сезон в «Севилье», с которой выиграл Лигу Европы, а летом за скромные для аравийцев 7 миллионов евро перешел в «Аль-Наср».

Рубен Невеш, 26 лет

Предыдущий клуб: «Вулверхэмптон»

Новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)

Сумма трансфера: 55 миллионов евро

Как и Брозович, полузащитник сборной Португалии был одной из приоритетных целей «Барселоны», но самый титулованный клуб Саудовской Аравии вывалил 55 миллионов евро и забрал себе Рубена Невеша. Примерно месяц эта покупка оставалась самой дорогой для аравийской лиги, но Малком стоил «Аль-Хилялю» еще больших денег.

Калиду Кулибали. Фото ФК «Аль-Хиляль», Reuters

Калиду Кулибали, 32 года

Предыдущий клуб: «Челси»

Новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)

Сумма трансфера: 23 миллиона евро

Мощный сенегалец много лет наводил ужас на нападение соперников «Наполи», но прошлым летом перешел в «Челси» за 38 миллионов евро. На «Стэмфорд Бридж» рассчитывали, что Кулибали станет новым Джоном Терри, но сезон у африканского защитника вышел скомканным, как и у всей лондонской команды. Летом «Челси» устроил массовую распродажу, частью которой стал и Кулибали.

Сергей Милинкович-Савич, 28 лет

Предыдущий клуб: «Лацио»

Новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)

Сумма трансфера: 40 миллионов евро

Слухи о переходе сербского плеймейкера в европейский топ-клуб ходили не один год, однако в итоге Милинкович-Савич оказался в Азии. 40 миллионов евро — справедливая цена за 28-летнего креативного полузащитника. Зарплатой серба тоже не обделили — 20 миллионов евро в год.

Малком. Фото ФК «Аль-Хиляль»

Малком, 26 лет

Предыдущий клуб: «Зенит»

Новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)

Сумма трансфера: 60 миллионов евро

Лучший футболист чемпионата России становится самой дорогой покупкой в истории лиги, где играют такие звезды. Конечно, это лестная реклама для РПЛ и «Зенита», который сумел продать Малкома дороже, чем покупал (в 2019 году сине-бело-голубые заплатили «Барселоне» 40 миллионов евро). По информации инсайдера Николо Скиры, новый 77-й номер «Аль-Хиляля» будет получать 18 миллионов евро в год.

Джордан Хендерсон. Фото Фк «Аль-Иттифак»

Джордан Хендерсон, 33 года

Предыдущий клуб: «Ливерпуль»

Новый клуб: «Аль-Иттифак» (7-е место)

Сумма трансфера: 14 миллионов евро

У капитана «Ливерпуля» оставался еще год контракта, но было понятно, что по его окончании Хендерсон уйдет. Предложение от «Аль-Иттифака» идеально устроило всех, а дополнительным бонусом для английского полузащитника станет воссоединение со Стивеном Джеррардом — он теперь тренирует этот клуб.

Мусса Дембеле, 27 лет

Предыдущий клуб: «Лион»

Новый клуб: «Аль-Иттифак» (7-е место)

Сумма трансфера: бесплатно

Дембеле никогда не играл за сборную Франции, но стабилен и находится в расцвете сил. 27-летний форвард становился лучшим бомбардиром «Лиона» в трех из пяти сезонов, но в последнем сдал и ушел из клуба бесплатно. Теперь будет замыкать передачи Хендерсона в «Аль-Иттифаке».

Роберто Фирмино. Фото ФК «Аль-Ахли»

Роберто Фирмино, 31 год

Предыдущий клуб: «Ливерпуль»

Новый клуб: «Аль-Ахли» (1-е место во второй по силе лиге)

Сумма трансфера: бесплатно

Еще один экс-футболист «Ливерпуля», который мог бы немного поиграть в Европе, но уезжает на приличные деньги в Саудовскую Аравию (20 миллионов евро в год). «Аль-Ахли» — новичок высшей лиги, но достаточно известный местный клуб, который собирается надолго остаться в элите. Фирмино наверняка забьет не один гол.

Эдуар Менди, 31 год

Предыдущий клуб: «Челси»

Новый клуб: «Аль-Ахли» (1-е место во второй по силе лиге)

Сумма трансфера: 18,5 миллиона евро

Голкипер сборной Сенегала отлично начал в «Челси», но затем сник и проиграл борьбу за место в воротах Кепе Аррисабалаге. Его трансфер в «Аль-Ахли» выглядит логичным: аравийцы получат крепкого вратаря, Менди — игровую практику, а «Челси» — почти те же деньги, что отдал «Ренну» три года назад.

Уже в Саудовской Аравии (тренеры)

Жорже Жезуш, 69 лет

Предыдущий клуб: «Фенербахче»

Новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)

Знаменитый португальский тренер работал в Саудовской Аравии до того, как это стало мейнстримом: в сезоне-2018/19 Жезуш полгода трудился в том же «Аль-Хиляле». Теперь он вернулся и будет тренировать Малкома, а также, возможно, Мбаппе.

Славен Билич. Фото Global Look Press

Славен Билич, 54 года

Предыдущий клуб: «Уотфорд»

Новый клуб: «Аль-Фатех» (6-е место)

Карьера экс-тренера «Локомотива» и сборной Хорватии после ухода из «Вест Хэма» в 2017 году, кажется, не прогрессирует, но без работы он не остается. Как и Жезус, Билич работал в Саудовской Аравии в том же сезоне-2018/19 — продержался в «Аль-Иттихаде» всего четыре месяца. Сейчас появился новый шанс в «Аль-Фатехе», где главные звезды — Джейсон Денайер и Кристиан Тельо.

Стивен Джеррард, 43 года

Предыдущий клуб: «Астон Вилла»

Новый клуб: «Аль-Иттифак» (7-е место)

Легендарный хавбек «Ливерпуля» неплохо начал тренерскую карьеру, добившись локальных успехов с «Рейнджерс» и «Астон Виллой», но с октября отдыхал. «Аль-Иттифак» решил, что Джеррард — отличный вариант на место главного тренера, и предложил ему гигантскую зарплату — 17,5 миллиона евро в год, если верить The Sun. Теперь англичанин — четвертый в списке самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Высокая вероятность трансфера

Рияд Махрез. Фото Global Look Press

Рияд Махрез, 32 года

Нынешний клуб: «Манчестер Сити»

Потенциально новый клуб: «Аль-Ахли» (1-е место во второй по силе лиге)

Предполагаемая сумма трансфера: 35 миллионов евро

Алжирский вингер выиграл все в составе «Манчестер Сити» и даже стал частью сказочной чемпионской кампании «Лестера», так что покидает Англию с чувством выполненного долга. Инсайдер Фабрицио Романо уже объявил, что все решено: контракт до лета 2027-го, медобследование пройдено.

Аллан Сен-Максимен, 26 лет

Нынешний клуб: «Ньюкасл»

Потенциально новый клуб: «Аль-Ахли» (1-е место во второй по силе лиге)

Предполагаемая сумма трансфера: 30 миллионов евро

Это должно было произойти: саудовские владельцы «Ньюкасла» не могли не отпустить какую-нибудь звезду британского клуба на Аравийский полуостров. Сен-Максимен — хороший вариант: француз провел слабый сезон и потерял место в основе «сорок», но все еще на пике формы и готов составить грозное трио в «Аль-Ахли» вместе с Махрезом и Фирмино.

Переход возможен

Килиан Мбаппе. Фото AFP

Килиан Мбаппе, 24 года

Нынешний клуб: «ПСЖ»

Потенциально новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)

Главная новость последней недели: звездный форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции может перейти в «Аль-Хиляль» на космический контракт: 700 миллионов евро за сезон. Причем, как пишет CBS, Мбаппе отыграет в Эр-Рияде всего год, а затем перейдет в «Реал» свободным агентом. Если так, то все очень соблазнительно. «Аль-Хиляль» верит в переход — вероятно, Малком не взял 10-й номер, потому что его берегут для Килиана.

Марко Верратти, 30 лет

Нынешний клуб: «ПСЖ»

Потенциально новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)

Еще в мае французские СМИ сообщили о том, что итальянский хавбек может перейти в «Аль-Хиляль», а на днях Фабрицио Романо сообщил о скором закрытии сделки. Правда, «ПСЖ» предлагают лишь 30 миллионов евро, а французский клуб хочет больше, но, скорее всего, клубы придут к консенсусу.

Александар Митрович. Фото Global Look Press

Александар Митрович, 28 лет

Нынешний клуб: «Фулхэм»

Потенциально новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)

Сербский форвард подарил многое «Фулхэму», но весной смазал впечатление от своей игры длительной дисквалификацией. А в июле Митрович стал активно форсировать свой трансфер в «Аль-Хиляль». Но не все так просто: аравийцы предлагают за нападающего 40 миллионов евро, а лондонцы хотят 60. «Фулхэм» неохотно идет на сделку, но уже приобрел замену сербу — Рауля Хименеса из «Вулверхэмптона».

Фабиньо, 29 лет

Нынешний клуб: «Ливерпуль»

Потенциально новый клуб: «Аль-Иттихад» (1-е место)

В средней линии «Ливерпуля» серьезная перестройка, а бразильский опорник может отправиться на Аравийский полуостров вслед за Хендерсоном. Чемпион страны «Аль-Иттихад» предлагал за Фабиньо 40 миллионов фунтов, но, по слухам, трансфер под угрозой срыва из-за пары французских бульдогов футболиста — их запрещено ввозить на территорию королевства.

Давид Де Хеа. Фото Reuters

Давид де Хеа, 32 года

Нынешний клуб: свободный агент

Потенциально новый клуб: ?

Летом у знаменитого испанского голкипера закончился контракт с «Манчестер Юнайтед», и де Хеа спустя 12 лет покинул «Олд Траффорд». Ему 32, карьеру завершать рано, но конкретных вариантов пока нет. Одним из них считается Саудовская Аравия.

Хаким Зиеш, 30 лет

Нынешний клуб: «Челси»

Потенциально новый клуб: «Аль-Наср» (2-е место)

Многострадальный марокканец застрял в «Челси»: зимой он должен был перейти в «ПСЖ», но документы по его аренде оформили уже после трансферного дедлайна. А теперь у друга Квинси Промеса возникли трудности при медобследовании: якобы трансфер Зиеша в команду Криштиану срывается из-за проблем Хакима со здоровьем. Время, конечно, еще есть, но все уж слишком затягивается.

Поль Погба. Фото Global Look Press

Поль Погба, 30 лет

Нынешний клуб: «Ювентус»

Потенциально новый клуб: «Аль-Иттихад» (1-е место), «Аль-Ахли» (1-е место во второй по силе лиге)

Погба неоднократно бывал в Мекке, а несколько недель назад прилетал в Саудовскую Аравию и даже общался с «Аль-Иттихадом». Но переговоры проходят вяло, в борьбу за француза уже вступил и другой местный клуб — «Аль-Ахли». Если что, «Ювентус» готов избавиться от Погба — пользы команде он приносит мало и больше лечится, чем играет.