Кто из звезд уже в Саудовской Аравии? А кто скоро приедет? Роналду, Малком, Бензема и другие

Уже в Саудовской Аравии
Предыдущий клуб: «Манчестер Юнайтед»
Новый клуб: «Аль-Наср» (2-е место в прошлом сезоне)
Сумма трансфера: бесплатно
Новое лицо футбола Саудовской Аравии и человек, спровоцировавший цепочку переходов звезд в неочевидную лигу. Криштиану переехал в «Аль-Наср» еще зимой, подписав умопомрачительный контракт с зарплатой 200 миллионов долларов в год. Правда, за половину сезона португалец ничего не выиграл с новой командой, но все наверняка впереди.
Предыдущий клуб: «Реал»
Новый клуб: «Аль-Иттихад» (1-е место)
Сумма трансфера: бесплатно
Действующий обладатель «Золотого мяча» многих удивил переездом в Саудовскую Аравию, ведь ожидалось, что Бензема продлит контракт с «Реалом» и продолжит забивать в Лиге чемпионов. Но «Аль-Иттихад» предложил 35-летнему французу сопоставимые с Роналду цифры в контракте, так что он не имел права отказать чемпиону Саудовской Аравии.
Предыдущий клуб: «Челси»
Новый клуб: «Аль-Иттихад» (1-е место)
Сумма трансфера: бесплатно
Вместе с Бензема контракт с «Аль-Иттихадом» подписал и другой видный французский футболист. Канте пропустил почти весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и «Челси» не горел желанием продлевать контракт хавбека на улучшенных условиях, так что чемпион мира отправился в Джидду на правах свободного агента.
Предыдущий клуб: «Интер»
Новый клуб: «Аль-Наср» (2-е место)
Сумма трансфера: 18 миллионов евро
Еще весной казалось, что финалист Лиги чемпионов переедет в «Барселону» на место Серхио Бускетса, но клуб Криштиану Роналду оказался убедительнее в своих аргументах: Брозович отправился в «Аль-Наср», а в «Барселону» — Илкай Гюндоган.
Предыдущий клуб: «Манчестер Юнайтед»
Новый клуб: «Аль-Наср» (2-е место)
Сумма трансфера: 7 миллионов евро
У 30-летнего бразильского защитника не задалась карьера в «Манчестер Юнайтед», но он провел неплохой сезон в «Севилье», с которой выиграл Лигу Европы, а летом за скромные для аравийцев 7 миллионов евро перешел в «Аль-Наср».
Предыдущий клуб: «Вулверхэмптон»
Новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)
Сумма трансфера: 55 миллионов евро
Как и Брозович, полузащитник сборной Португалии был одной из приоритетных целей «Барселоны», но самый титулованный клуб Саудовской Аравии вывалил 55 миллионов евро и забрал себе Рубена Невеша. Примерно месяц эта покупка оставалась самой дорогой для аравийской лиги, но Малком стоил «Аль-Хилялю» еще больших денег.
Предыдущий клуб: «Челси»
Новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)
Сумма трансфера: 23 миллиона евро
Мощный сенегалец много лет наводил ужас на нападение соперников «Наполи», но прошлым летом перешел в «Челси» за 38 миллионов евро. На «Стэмфорд Бридж» рассчитывали, что Кулибали станет новым Джоном Терри, но сезон у африканского защитника вышел скомканным, как и у всей лондонской команды. Летом «Челси» устроил массовую распродажу, частью которой стал и Кулибали.
Предыдущий клуб: «Лацио»
Новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)
Сумма трансфера: 40 миллионов евро
Слухи о переходе сербского плеймейкера в европейский топ-клуб ходили не один год, однако в итоге Милинкович-Савич оказался в Азии. 40 миллионов евро — справедливая цена за 28-летнего креативного полузащитника. Зарплатой серба тоже не обделили — 20 миллионов евро в год.
Предыдущий клуб: «Зенит»
Новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)
Сумма трансфера: 60 миллионов евро
Лучший футболист чемпионата России становится самой дорогой покупкой в истории лиги, где играют такие звезды. Конечно, это лестная реклама для РПЛ и «Зенита», который сумел продать Малкома дороже, чем покупал (в 2019 году сине-бело-голубые заплатили «Барселоне» 40 миллионов евро). По информации инсайдера Николо Скиры, новый 77-й номер «Аль-Хиляля» будет получать 18 миллионов евро в год.
Предыдущий клуб: «Ливерпуль»
Новый клуб: «Аль-Иттифак» (7-е место)
Сумма трансфера: 14 миллионов евро
У капитана «Ливерпуля» оставался еще год контракта, но было понятно, что по его окончании Хендерсон уйдет. Предложение от «Аль-Иттифака» идеально устроило всех, а дополнительным бонусом для английского полузащитника станет воссоединение со Стивеном Джеррардом — он теперь тренирует этот клуб.
Предыдущий клуб: «Лион»
Новый клуб: «Аль-Иттифак» (7-е место)
Сумма трансфера: бесплатно
Дембеле никогда не играл за сборную Франции, но стабилен и находится в расцвете сил. 27-летний форвард становился лучшим бомбардиром «Лиона» в трех из пяти сезонов, но в последнем сдал и ушел из клуба бесплатно. Теперь будет замыкать передачи Хендерсона в «Аль-Иттифаке».
Предыдущий клуб: «Ливерпуль»
Новый клуб: «Аль-Ахли» (1-е место во второй по силе лиге)
Сумма трансфера: бесплатно
Еще один экс-футболист «Ливерпуля», который мог бы немного поиграть в Европе, но уезжает на приличные деньги в Саудовскую Аравию (20 миллионов евро в год). «Аль-Ахли» — новичок высшей лиги, но достаточно известный местный клуб, который собирается надолго остаться в элите. Фирмино наверняка забьет не один гол.
Предыдущий клуб: «Челси»
Новый клуб: «Аль-Ахли» (1-е место во второй по силе лиге)
Сумма трансфера: 18,5 миллиона евро
Голкипер сборной Сенегала отлично начал в «Челси», но затем сник и проиграл борьбу за место в воротах Кепе Аррисабалаге. Его трансфер в «Аль-Ахли» выглядит логичным: аравийцы получат крепкого вратаря, Менди — игровую практику, а «Челси» — почти те же деньги, что отдал «Ренну» три года назад.
Уже в Саудовской Аравии (тренеры)
Предыдущий клуб: «Фенербахче»
Новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)
Знаменитый португальский тренер работал в Саудовской Аравии до того, как это стало мейнстримом: в сезоне-2018/19 Жезуш полгода трудился в том же «Аль-Хиляле». Теперь он вернулся и будет тренировать Малкома, а также, возможно, Мбаппе.
Предыдущий клуб: «Уотфорд»
Новый клуб: «Аль-Фатех» (6-е место)
Карьера экс-тренера «Локомотива» и сборной Хорватии после ухода из «Вест Хэма» в 2017 году, кажется, не прогрессирует, но без работы он не остается. Как и Жезус, Билич работал в Саудовской Аравии в том же сезоне-2018/19 — продержался в «Аль-Иттихаде» всего четыре месяца. Сейчас появился новый шанс в «Аль-Фатехе», где главные звезды — Джейсон Денайер и Кристиан Тельо.
Предыдущий клуб: «Астон Вилла»
Новый клуб: «Аль-Иттифак» (7-е место)
Легендарный хавбек «Ливерпуля» неплохо начал тренерскую карьеру, добившись локальных успехов с «Рейнджерс» и «Астон Виллой», но с октября отдыхал. «Аль-Иттифак» решил, что Джеррард — отличный вариант на место главного тренера, и предложил ему гигантскую зарплату — 17,5 миллиона евро в год, если верить The Sun. Теперь англичанин — четвертый в списке самых высокооплачиваемых тренеров мира.
Высокая вероятность трансфера
Нынешний клуб: «Манчестер Сити»
Потенциально новый клуб: «Аль-Ахли» (1-е место во второй по силе лиге)
Предполагаемая сумма трансфера: 35 миллионов евро
Алжирский вингер выиграл все в составе «Манчестер Сити» и даже стал частью сказочной чемпионской кампании «Лестера», так что покидает Англию с чувством выполненного долга. Инсайдер Фабрицио Романо уже объявил, что все решено: контракт до лета 2027-го, медобследование пройдено.
Нынешний клуб: «Ньюкасл»
Потенциально новый клуб: «Аль-Ахли» (1-е место во второй по силе лиге)
Предполагаемая сумма трансфера: 30 миллионов евро
Это должно было произойти: саудовские владельцы «Ньюкасла» не могли не отпустить какую-нибудь звезду британского клуба на Аравийский полуостров. Сен-Максимен — хороший вариант: француз провел слабый сезон и потерял место в основе «сорок», но все еще на пике формы и готов составить грозное трио в «Аль-Ахли» вместе с Махрезом и Фирмино.
Переход возможен
Нынешний клуб: «ПСЖ»
Потенциально новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)
Главная новость последней недели: звездный форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции может перейти в «Аль-Хиляль» на космический контракт: 700 миллионов евро за сезон. Причем, как пишет CBS, Мбаппе отыграет в Эр-Рияде всего год, а затем перейдет в «Реал» свободным агентом. Если так, то все очень соблазнительно. «Аль-Хиляль» верит в переход — вероятно, Малком не взял 10-й номер, потому что его берегут для Килиана.
Нынешний клуб: «ПСЖ»
Потенциально новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)
Еще в мае французские СМИ сообщили о том, что итальянский хавбек может перейти в «Аль-Хиляль», а на днях Фабрицио Романо сообщил о скором закрытии сделки. Правда, «ПСЖ» предлагают лишь 30 миллионов евро, а французский клуб хочет больше, но, скорее всего, клубы придут к консенсусу.
Нынешний клуб: «Фулхэм»
Потенциально новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)
Сербский форвард подарил многое «Фулхэму», но весной смазал впечатление от своей игры длительной дисквалификацией. А в июле Митрович стал активно форсировать свой трансфер в «Аль-Хиляль». Но не все так просто: аравийцы предлагают за нападающего 40 миллионов евро, а лондонцы хотят 60. «Фулхэм» неохотно идет на сделку, но уже приобрел замену сербу — Рауля Хименеса из «Вулверхэмптона».
Нынешний клуб: «Ливерпуль»
Потенциально новый клуб: «Аль-Иттихад» (1-е место)
В средней линии «Ливерпуля» серьезная перестройка, а бразильский опорник может отправиться на Аравийский полуостров вслед за Хендерсоном. Чемпион страны «Аль-Иттихад» предлагал за Фабиньо 40 миллионов фунтов, но, по слухам, трансфер под угрозой срыва из-за пары французских бульдогов футболиста — их запрещено ввозить на территорию королевства.
Нынешний клуб: свободный агент
Потенциально новый клуб: ?
Летом у знаменитого испанского голкипера закончился контракт с «Манчестер Юнайтед», и де Хеа спустя 12 лет покинул «Олд Траффорд». Ему 32, карьеру завершать рано, но конкретных вариантов пока нет. Одним из них считается Саудовская Аравия.
Нынешний клуб: «Челси»
Потенциально новый клуб: «Аль-Наср» (2-е место)
Многострадальный марокканец застрял в «Челси»: зимой он должен был перейти в «ПСЖ», но документы по его аренде оформили уже после трансферного дедлайна. А теперь у друга Квинси Промеса возникли трудности при медобследовании: якобы трансфер Зиеша в команду Криштиану срывается из-за проблем Хакима со здоровьем. Время, конечно, еще есть, но все уж слишком затягивается.
Нынешний клуб: «Ювентус»
Потенциально новый клуб: «Аль-Иттихад» (1-е место), «Аль-Ахли» (1-е место во второй по силе лиге)
Погба неоднократно бывал в Мекке, а несколько недель назад прилетал в Саудовскую Аравию и даже общался с «Аль-Иттихадом». Но переговоры проходят вяло, в борьбу за француза уже вступил и другой местный клуб — «Аль-Ахли». Если что, «Ювентус» готов избавиться от Погба — пользы команде он приносит мало и больше лечится, чем играет.