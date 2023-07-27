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Саудовская Аравия

Сегодня, 17:00

Кто из звезд уже в Саудовской Аравии? А кто скоро приедет? Роналду, Малком, Бензема и другие

Гоша Чернов
Корреспондент
Криштиану Роналду, Малком, Карим Бензема
Криштиану Роналду, Малком, Карим Бензема.
Фото Getty Images, Global Look Press
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Уже в Саудовской Аравии

Футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Криштиану Роналду, 38 лет

Предыдущий клуб: «Манчестер Юнайтед»
Новый клуб: «Аль-Наср» (2-е место в прошлом сезоне)
Сумма трансфера: бесплатно

Новое лицо футбола Саудовской Аравии и человек, спровоцировавший цепочку переходов звезд в неочевидную лигу. Криштиану переехал в «Аль-Наср» еще зимой, подписав умопомрачительный контракт с зарплатой 200 миллионов долларов в год. Правда, за половину сезона португалец ничего не выиграл с новой командой, но все наверняка впереди.

Футболист Карим Бензема
Карим Бензема.
Фото Reuters

Карим Бензема, 35 лет

Предыдущий клуб: «Реал»
Новый клуб: «Аль-Иттихад» (1-е место)
Сумма трансфера: бесплатно

Действующий обладатель «Золотого мяча» многих удивил переездом в Саудовскую Аравию, ведь ожидалось, что Бензема продлит контракт с «Реалом» и продолжит забивать в Лиге чемпионов. Но «Аль-Иттихад» предложил 35-летнему французу сопоставимые с Роналду цифры в контракте, так что он не имел права отказать чемпиону Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду, Карим Бензема. Роналду, Бензема, Канте — Саудовская Аравия взрывает трансферный рынок! А кто еще из звезд может там оказаться?

Нголо Канте, 32 года

Предыдущий клуб: «Челси»
Новый клуб: «Аль-Иттихад» (1-е место)
Сумма трансфера: бесплатно

Вместе с Бензема контракт с «Аль-Иттихадом» подписал и другой видный французский футболист. Канте пропустил почти весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и «Челси» не горел желанием продлевать контракт хавбека на улучшенных условиях, так что чемпион мира отправился в Джидду на правах свободного агента.

Футболист Марсело Брозович
Марсело Брозович.
Фото Global Look Press

Марсело Брозович, 30 лет

Предыдущий клуб: «Интер»
Новый клуб: «Аль-Наср» (2-е место)
Сумма трансфера: 18 миллионов евро

Еще весной казалось, что финалист Лиги чемпионов переедет в «Барселону» на место Серхио Бускетса, но клуб Криштиану Роналду оказался убедительнее в своих аргументах: Брозович отправился в «Аль-Наср», а в «Барселону» — Илкай Гюндоган.

Алекс Теллес, 30 лет

Предыдущий клуб: «Манчестер Юнайтед»
Новый клуб: «Аль-Наср» (2-е место)
Сумма трансфера: 7 миллионов евро

У 30-летнего бразильского защитника не задалась карьера в «Манчестер Юнайтед», но он провел неплохой сезон в «Севилье», с которой выиграл Лигу Европы, а летом за скромные для аравийцев 7 миллионов евро перешел в «Аль-Наср».

Криштиану Роналду, Карим Бензема, Мохаммед бин Салман. Как Саудовская Аравия завоевывает мировой спорт. Трансферы Роналду и Бензема — лишь верхушка айсберга

Рубен Невеш, 26 лет

Предыдущий клуб: «Вулверхэмптон»
Новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)
Сумма трансфера: 55 миллионов евро

Как и Брозович, полузащитник сборной Португалии был одной из приоритетных целей «Барселоны», но самый титулованный клуб Саудовской Аравии вывалил 55 миллионов евро и забрал себе Рубена Невеша. Примерно месяц эта покупка оставалась самой дорогой для аравийской лиги, но Малком стоил «Аль-Хилялю» еще больших денег.

Футболист Калиду Кулибали
Калиду Кулибали.
Фото ФК «Аль-Хиляль», Reuters

Калиду Кулибали, 32 года

Предыдущий клуб: «Челси»
Новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)
Сумма трансфера: 23 миллиона евро

Мощный сенегалец много лет наводил ужас на нападение соперников «Наполи», но прошлым летом перешел в «Челси» за 38 миллионов евро. На «Стэмфорд Бридж» рассчитывали, что Кулибали станет новым Джоном Терри, но сезон у африканского защитника вышел скомканным, как и у всей лондонской команды. Летом «Челси» устроил массовую распродажу, частью которой стал и Кулибали.

Сергей Милинкович-Савич, 28 лет

Предыдущий клуб: «Лацио»
Новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)
Сумма трансфера: 40 миллионов евро

Слухи о переходе сербского плеймейкера в европейский топ-клуб ходили не один год, однако в итоге Милинкович-Савич оказался в Азии. 40 миллионов евро — справедливая цена за 28-летнего креативного полузащитника. Зарплатой серба тоже не обделили — 20 миллионов евро в год.

Футболист Малком
Малком.
Фото ФК «Аль-Хиляль»

Малком, 26 лет

Предыдущий клуб: «Зенит»
Новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)
Сумма трансфера: 60 миллионов евро

Лучший футболист чемпионата России становится самой дорогой покупкой в истории лиги, где играют такие звезды. Конечно, это лестная реклама для РПЛ и «Зенита», который сумел продать Малкома дороже, чем покупал (в 2019 году сине-бело-голубые заплатили «Барселоне» 40 миллионов евро). По информации инсайдера Николо Скиры, новый 77-й номер «Аль-Хиляля» будет получать 18 миллионов евро в год.

Футболист Джордан Хендерсон
Джордан Хендерсон.
Фото Фк «Аль-Иттифак»

Джордан Хендерсон, 33 года

Предыдущий клуб: «Ливерпуль»
Новый клуб: «Аль-Иттифак» (7-е место)
Сумма трансфера: 14 миллионов евро

У капитана «Ливерпуля» оставался еще год контракта, но было понятно, что по его окончании Хендерсон уйдет. Предложение от «Аль-Иттифака» идеально устроило всех, а дополнительным бонусом для английского полузащитника станет воссоединение со Стивеном Джеррардом — он теперь тренирует этот клуб.

Джордан Хендерсон. Из объекта критики Хендерсон превратился в легенду и образцового капитана «Ливерпуля». Теперь он уезжает в Саудовскую Аравию

Мусса Дембеле, 27 лет

Предыдущий клуб: «Лион»
Новый клуб: «Аль-Иттифак» (7-е место)
Сумма трансфера: бесплатно

Дембеле никогда не играл за сборную Франции, но стабилен и находится в расцвете сил. 27-летний форвард становился лучшим бомбардиром «Лиона» в трех из пяти сезонов, но в последнем сдал и ушел из клуба бесплатно. Теперь будет замыкать передачи Хендерсона в «Аль-Иттифаке».

Футболист Роберто Фирмино
Роберто Фирмино.
Фото ФК «Аль-Ахли»

Роберто Фирмино, 31 год

Предыдущий клуб: «Ливерпуль»
Новый клуб: «Аль-Ахли» (1-е место во второй по силе лиге)
Сумма трансфера: бесплатно

Еще один экс-футболист «Ливерпуля», который мог бы немного поиграть в Европе, но уезжает на приличные деньги в Саудовскую Аравию (20 миллионов евро в год). «Аль-Ахли» — новичок высшей лиги, но достаточно известный местный клуб, который собирается надолго остаться в элите. Фирмино наверняка забьет не один гол.

Эдуар Менди, 31 год

Предыдущий клуб: «Челси»
Новый клуб: «Аль-Ахли» (1-е место во второй по силе лиге)
Сумма трансфера: 18,5 миллиона евро

Голкипер сборной Сенегала отлично начал в «Челси», но затем сник и проиграл борьбу за место в воротах Кепе Аррисабалаге. Его трансфер в «Аль-Ахли» выглядит логичным: аравийцы получат крепкого вратаря, Менди — игровую практику, а «Челси» — почти те же деньги, что отдал «Ренну» три года назад.

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Уже в Саудовской Аравии (тренеры)

Жорже Жезуш, 69 лет

Предыдущий клуб: «Фенербахче»
Новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)

Знаменитый португальский тренер работал в Саудовской Аравии до того, как это стало мейнстримом: в сезоне-2018/19 Жезуш полгода трудился в том же «Аль-Хиляле». Теперь он вернулся и будет тренировать Малкома, а также, возможно, Мбаппе.

Славен Билич
Славен Билич.
Фото Global Look Press

Славен Билич, 54 года

Предыдущий клуб: «Уотфорд»
Новый клуб: «Аль-Фатех» (6-е место)

Карьера экс-тренера «Локомотива» и сборной Хорватии после ухода из «Вест Хэма» в 2017 году, кажется, не прогрессирует, но без работы он не остается. Как и Жезус, Билич работал в Саудовской Аравии в том же сезоне-2018/19 — продержался в «Аль-Иттихаде» всего четыре месяца. Сейчас появился новый шанс в «Аль-Фатехе», где главные звезды — Джейсон Денайер и Кристиан Тельо.

Стивен Джеррард, 43 года

Предыдущий клуб: «Астон Вилла»
Новый клуб: «Аль-Иттифак» (7-е место)

Легендарный хавбек «Ливерпуля» неплохо начал тренерскую карьеру, добившись локальных успехов с «Рейнджерс» и «Астон Виллой», но с октября отдыхал. «Аль-Иттифак» решил, что Джеррард — отличный вариант на место главного тренера, и предложил ему гигантскую зарплату — 17,5 миллиона евро в год, если верить The Sun. Теперь англичанин — четвертый в списке самых высокооплачиваемых тренеров мира.

Стивен Джеррард. Джеррарда выгнали из «Астон Виллы». Шансы легенды «Ливерпуля» возглавить родной клуб резко уменьшились

Высокая вероятность трансфера

Футболист Рияд Махрез
Рияд Махрез.
Фото Global Look Press

Рияд Махрез, 32 года

Нынешний клуб: «Манчестер Сити»
Потенциально новый клуб: «Аль-Ахли» (1-е место во второй по силе лиге)
Предполагаемая сумма трансфера: 35 миллионов евро

Алжирский вингер выиграл все в составе «Манчестер Сити» и даже стал частью сказочной чемпионской кампании «Лестера», так что покидает Англию с чувством выполненного долга. Инсайдер Фабрицио Романо уже объявил, что все решено: контракт до лета 2027-го, медобследование пройдено.

Аллан Сен-Максимен, 26 лет

Нынешний клуб: «Ньюкасл»
Потенциально новый клуб: «Аль-Ахли» (1-е место во второй по силе лиге)
Предполагаемая сумма трансфера: 30 миллионов евро

Это должно было произойти: саудовские владельцы «Ньюкасла» не могли не отпустить какую-нибудь звезду британского клуба на Аравийский полуостров. Сен-Максимен — хороший вариант: француз провел слабый сезон и потерял место в основе «сорок», но все еще на пике формы и готов составить грозное трио в «Аль-Ахли» вместе с Махрезом и Фирмино.

Переход возможен

Футболист Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Килиан Мбаппе, 24 года

Нынешний клуб: «ПСЖ»
Потенциально новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)

Главная новость последней недели: звездный форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции может перейти в «Аль-Хиляль» на космический контракт: 700 миллионов евро за сезон. Причем, как пишет CBS, Мбаппе отыграет в Эр-Рияде всего год, а затем перейдет в «Реал» свободным агентом. Если так, то все очень соблазнительно. «Аль-Хиляль» верит в переход — вероятно, Малком не взял 10-й номер, потому что его берегут для Килиана.

Килиан Мбаппе. Сага о Мбаппе. В «Реал» — через Саудовскую Аравию за 700 миллионов в год

Марко Верратти, 30 лет

Нынешний клуб: «ПСЖ»
Потенциально новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)

Еще в мае французские СМИ сообщили о том, что итальянский хавбек может перейти в «Аль-Хиляль», а на днях Фабрицио Романо сообщил о скором закрытии сделки. Правда, «ПСЖ» предлагают лишь 30 миллионов евро, а французский клуб хочет больше, но, скорее всего, клубы придут к консенсусу.

Футболист Александар Митрович
Александар Митрович.
Фото Global Look Press

Александар Митрович, 28 лет

Нынешний клуб: «Фулхэм»
Потенциально новый клуб: «Аль-Хиляль» (3-е место)

Сербский форвард подарил многое «Фулхэму», но весной смазал впечатление от своей игры длительной дисквалификацией. А в июле Митрович стал активно форсировать свой трансфер в «Аль-Хиляль». Но не все так просто: аравийцы предлагают за нападающего 40 миллионов евро, а лондонцы хотят 60. «Фулхэм» неохотно идет на сделку, но уже приобрел замену сербу — Рауля Хименеса из «Вулверхэмптона».

Фабиньо, 29 лет

Нынешний клуб: «Ливерпуль»
Потенциально новый клуб: «Аль-Иттихад» (1-е место)

В средней линии «Ливерпуля» серьезная перестройка, а бразильский опорник может отправиться на Аравийский полуостров вслед за Хендерсоном. Чемпион страны «Аль-Иттихад» предлагал за Фабиньо 40 миллионов фунтов, но, по слухам, трансфер под угрозой срыва из-за пары французских бульдогов футболиста — их запрещено ввозить на территорию королевства.

Футболист Давид Де Хеа
Давид Де Хеа.
Фото Reuters

Давид де Хеа, 32 года

Нынешний клуб: свободный агент
Потенциально новый клуб: ?

Летом у знаменитого испанского голкипера закончился контракт с «Манчестер Юнайтед», и де Хеа спустя 12 лет покинул «Олд Траффорд». Ему 32, карьеру завершать рано, но конкретных вариантов пока нет. Одним из них считается Саудовская Аравия.

Давид де&nbsp;Хеа. Де Хеа попрощался с «МЮ». Он мог стать легендой, но слишком много ошибался

Хаким Зиеш, 30 лет

Нынешний клуб: «Челси»
Потенциально новый клуб: «Аль-Наср» (2-е место)

Многострадальный марокканец застрял в «Челси»: зимой он должен был перейти в «ПСЖ», но документы по его аренде оформили уже после трансферного дедлайна. А теперь у друга Квинси Промеса возникли трудности при медобследовании: якобы трансфер Зиеша в команду Криштиану срывается из-за проблем Хакима со здоровьем. Время, конечно, еще есть, но все уж слишком затягивается.

Футболист Поль Погба
Поль Погба.
Фото Global Look Press

Поль Погба, 30 лет

Нынешний клуб: «Ювентус»
Потенциально новый клуб: «Аль-Иттихад» (1-е место), «Аль-Ахли» (1-е место во второй по силе лиге)

Погба неоднократно бывал в Мекке, а несколько недель назад прилетал в Саудовскую Аравию и даже общался с «Аль-Иттихадом». Но переговоры проходят вяло, в борьбу за француза уже вступил и другой местный клуб — «Аль-Ахли». Если что, «Ювентус» готов избавиться от Погба — пользы команде он приносит мало и больше лечится, чем играет.

Джордан Хендерсон
Карим Бензема
Криштиану Роналду
Малком Филипе (Малком)
Н`Голо Канте
Футбол
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