13-летний сын Марсело заключил первый контракт с «Реалом»

Энцо Алвес, сын бразильского защитника Марсело, 3 декабря заключил свой первый контракт с «Реалом», сообщает Marca.

13-летний Энцо выступает на позиции нападающего за мадридскую команду в возрастной категории до 14 лет, где в 7 матчах забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.

Он лучший бомбардир не только команды, но и всей лиги.

34-летний Марсело выступал за «Реал» с 2007 года. Он провел 545 матчей за мадридцев, в которых забил 38 голов и сделал 103 результативные передачи.

В составе клуба он шесть раз выиграл чемпионат Испании, пять раз Суперкубок страны, дважды Суперкубок Испании и пять раз Лигу чемпионов.