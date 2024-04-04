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Испания

4 апреля, 23:23

16-летний Ямаль назвал нелогичным свое выступление на Евро и Олимпиаде: «Но если нужно, я поеду»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал свое возможное участие в Евро-2024 и Олимпиаде.

«Было бы нелогично ехать на оба турнира, потому что в конце концов с тех пор, как я начал, я старался не загружать себя, играя слишком много, и слишком много играть. Но, очевидно, если будет нужно, я поеду. В конце концов, ты играешь за сборную Испании — это мечта», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

16-летний Ямаль в сентябре прошлого года дебютировал за сборную Испании. Он провел за национальную команду 6 матчей, в которых забил два мяча.

Ламин Ямаль
Футбол
Олимпиада
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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