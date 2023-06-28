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Испания

Сегодня, 08:23

Мората отклонил предложение из Саудовской Аравии и намерен остаться в «Атлетико»

Руслан Минаев
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Форвард «Атлетико» Альваро Мората не рассматривает переезд в чемпионат Саудовской Аравии в качестве варианта для продолжения карьеры, сообщает Relevo.

По данным источника, 30-летний испанец отклонил предложение саудовцев и намерен остаться в «Атлетико».

Ранее стало известно, что интерес к игроку проявляют «Интер» и «Милан».

Мората выступает за «Атлетико» с 2020 года. В прошедшем сезоне испанец провел 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи. Контракт игрока с мадридским клубом истекает летом 2024 года.

Альваро Мората
Футбол
ФК Атлетико
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