Мората отклонил предложение из Саудовской Аравии и намерен остаться в «Атлетико»

Форвард «Атлетико» Альваро Мората не рассматривает переезд в чемпионат Саудовской Аравии в качестве варианта для продолжения карьеры, сообщает Relevo.

По данным источника, 30-летний испанец отклонил предложение саудовцев и намерен остаться в «Атлетико».

Ранее стало известно, что интерес к игроку проявляют «Интер» и «Милан».

Мората выступает за «Атлетико» с 2020 года. В прошедшем сезоне испанец провел 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи. Контракт игрока с мадридским клубом истекает летом 2024 года.