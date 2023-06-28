Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 07:59

«Реал» хочет выкупить полузащитника «Фенербахче» Гюлера

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

«Реал» заинтересован в покупке полузащитника «Фенербахче» Арды Гюлера, сообщает ESPN.

Сумма отступных в размере 17,5 миллиона евро за 18-летнего турка является привлекательной опцией для мадридцев. В то же время, «Королевский клуб» рассчитывает снизить сумму агентских выплат за игрока, которая может сделать трансфер намного дороже.

Гюлер — воспитанник «Фенербахче». В сезоне-2022/23 хавбек забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 35 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Реал
ФК Фенербахче
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Толкательница ядра из Бельгии пробежала 100 м с барьерами на командном чемпионате Европы
Сорокин остался без приза. Но российские вратари все равно лучшие в мире
Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
Российский самолет направляется в США для вывоза дипломатов
Путин: ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством — 86 млрд рублей за год
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атлетико» согласовал покупку защитника «Сельты» Галана