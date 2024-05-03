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Испания

Сегодня, 09:12

Агент Арбелоа считает, что экс-защитник может возглавить «Реал»

Сергей Разин
корреспондент
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Оскар Рибо, экс-игрока «Реала» Альваро Арбелоа, который сейчас работает тренер юношеской команды мадридцев, считает, что испанец может возглавить главную команду.

«Арбелоа хочет стать главным тренером «Реала». Он активно работает над этим. Я не сомневаюсь, что он станет преемником Анчелотти и однажды займет место тренера на скамейке запасных на «Бернабеу», — приводит слова Рибо Relevo.

41-летний Арбелоа завершил игровую карьеру в 2017 году. С 2020-го он тренирует юношескую команду «Реала».

В составе «Реала» Арбелоа стал чемпионом Испании и двукратным обладателем Кубка страны, а также дважды выиграл Лигу чемпионов.

Альваро Арбелоа
ФК Реал
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