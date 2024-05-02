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Испания

Сегодня, 22:34

Защитник «Реала» Начо может стать одноклубником Месси в «Интер Майами»

Виктория Кравченко
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Защитник «Реала» Начо Фернандес может продолжить карьеру в «Интер Майами», сообщает Sport.es.

По данным источника, Начо решил не продлевать контракт с мадридским клубом. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2024 года. В МЛС он видит приоритетный вариант для продолжения карьеры.

Клубы из Саудовской Аравии также заинтересованы в испанском защитнике.

В составе «Интер Майами» выступает ряд экс-игроков «Барселоны»: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 38 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

ФК Интер Майами
ФК Реал
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