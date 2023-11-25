«Алавес» обыграл «Гранаду»

«Алавес» переиграл «Гранаду» в матче 14-го тура чемпионата Испании — 3:1. Всетрча прошла на стадионе «Мендисорротца» в Витории-Гастейс.

На 11-й минуте встречи хозяева благодаря автоголу полузащитника Рауля Торрента вышли вперед. В концовке тайма «Алавес» удвоил преимущество — забил Абде Реббах.

В начале второй половины Саму Омородион довел счет до крупного. Гостям удалось отыграть один мяч в концовке благодаря реализованному пенальти Мюрто Узуни.

«Алавес» набрал 15 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Гранада» располагается на 19-й строчке — 7 очков.