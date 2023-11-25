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Испания

Сегодня, 01:05

«Алавес» обыграл «Гранаду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Алавес» переиграл «Гранаду» в матче 14-го тура чемпионата Испании — 3:1. Всетрча прошла на стадионе «Мендисорротца» в Витории-Гастейс.

На 11-й минуте встречи хозяева благодаря автоголу полузащитника Рауля Торрента вышли вперед. В концовке тайма «Алавес» удвоил преимущество — забил Абде Реббах.

В начале второй половины Саму Омородион довел счет до крупного. Гостям удалось отыграть один мяч в концовке благодаря реализованному пенальти Мюрто Узуни.

«Алавес» набрал 15 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Гранада» располагается на 19-й строчке — 7 очков.

Испания. Ла Лига. 14-й тур
24 нояб, 23:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
3:1
Гранада
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/
Футбол
ФК Алавес
ФК Гранада
0
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