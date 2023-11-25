Ван дер Варт заявил, что Роналду сходил с ума из-за экс-игрока «Алании» Дренте на тренировках «Реала»

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэл ван дер Варт высказался о бывшем одноклубнике Ройстоне Дренте.

«Я считаю достойным сожаления, что Ройстон – лучший левый защитник, который когда-либо был у сборной Нидерландов. Если бы он отбросил свое эго и любовь к уличному футболу, он бы до сих пор играл за сборную.

Ему нравилось играть против Криштиану Роналду на тренировках. Для него это был вызов. Он постоянно спрашивал: «Криштиану, кто это?. Роналду сходил с ума из-за него на тренировках. Ройстон был быстрым, проворным и техничным», – приводит слова Ван дер Варта AS.

Дренте объявил о завершении карьеры 17 ноября. В апреле этого года ему исполнилось 36 лет. Голландец выступал за «Реал» с 2007 по 2012 годы.

С 2013 по 2014 год Дренте играл за владикавказскую «Аланию».