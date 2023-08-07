«Алавес» выступил с заявлением после тяжелой травмы Джулиано Симеоне

«Алавес» на официальном сайте опубликовал заявление по поводу травмы нападающего Джулиано Симеоне.

20-летний аргентинец получил перелом ноги в товарищеском матче с «Бургосом» (2:1). Форварда увезли с поля на машине скорой помощи. Футболисту потребуется операция, он пропустит 8-10 месяцев.

«Алавес» обратится к федеральным инстанциям с просьбой о принятии мер из-за событий, произошедших вчера в товарищеском матче между «Бургосом» и «Алавесом», в результате которого Джулиано Симеоне получил серьезную травму после подката соперника. Симеоне получил перелом малоберцовой кости и вывих лодыжки. Эта травма не позволит ему выходить на поле в ближайшие месяцы».

Джулиано Симеоне является младшим сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Мадридскому клубу принадлежат права на игрока.