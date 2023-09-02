«Сельта» выиграла у «Альмерии»

«Сельта» на выезде переиграла «Альмерию» в матче 4-го тура чемпионата Испании — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Лос Хуэгос Медитерранеос» в Альмерии.

В первом тайме гости забили два гола. Забитые мячи на свой счет записали Унаи Нуньес и Йорген Ларсен.

После перерыва хозяевам удалось отыграться благодаря голам Серджио Акиеме и Серхио Аррибаса. «Сельта» вырвала победу на 87-й минуте. 19-летний швед Уиллиот Сведберг забил гол.

«Сельта» набрала 4 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице ла лиги. «Альмерия» идет на предпоследней строчке — 1 очко.