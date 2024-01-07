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Испания

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Анчелотти: «Гюлер не в лучшей физической форме, но продемонстрировал мастерство»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Испании против «Арандины» (3:1).

«Гюлер не в лучшей физической форме, но продемонстрировал мастерство, и было важно, что он играет с командой. Нужно проявить терпение по отношению к нему. Он показал свой уровень в первом тайме. Важно то, что он вернулся, хотя ему нужно прибавлять в плане физической подготовки и интенсивности. Но у него есть характер.

Браим сделал много неточных передач, но сыграл решающую роль во всех голах. Мы достаточно хорошо начали игру, но затем потеряли контроль, начав часто ошибаться в передачах. Во втором тайме мы действовали намного лучше", — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании. Соперник команды определится позднее.

Карло Анчелотти
ФК Реал
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«Реал» обыграл «Арандину» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании