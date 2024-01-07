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Испания

Сегодня, 10:09

Хави рассказал о значимости Гюндогана для «Барселоны»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о значимости для команды немецкого полузащитника Илкая Гюндогана.

«Он многое дает команде. Мы видели, как на днях он изменил ситуацию в трудную минуту. Он из тех, кто подчёркивает индивидуальность «Барселоны». У него всегда позитивный настрой, и его можно назвать подарком с неба. Показатели Гюндогана очень хороши», — заявил Хави на пресс-конференции.

В этом сезоне 33-летний футболист провел 19 матчей в ла лиге, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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