Анчелотти отреагировал на слухи, что Хаби Алонсо станет новым главным тренером «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что экс-игрок мадридцев Хаби Алонсо может заменить его на посту.

Ранее Radio Marca сообщила, что 41-летнего испанца, который возглавляет «Байер», выбрали преемником Анчелотти. Он должен возглавить «Реал» следующим летом.

«Я тренировал Хаби, он отлично справляется с работой в «Байере». Он хорошо понимает игру, поэтому он очень хороший тренер. Я желаю, чтобы Хаби Алонсо, Рауль и Альваро Арбелоа однажды стали тренерами «Реала». Я их всех люблю.

Все знают, что я счастлив здесь. Но сейчас это не важно. Поговорим в будущем, время есть», – приводит слова Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.

Алонсо тренирует «Байер» с октября прошлого года. В текущем сезоне его команда с 13 очками занимает второе место в бундеслиге после 5 туров, уступая «Баварии» по дополнительным показателям.

«Реал» после 6 туров с 15 очками идет на третьем месте в испанской ла лиге. В последнем туре «сливочные» проиграли «Атлетико» (1:3) в мадридском дерби и упустили лидерство в чемпионате.