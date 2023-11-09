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Анчелотти — о словах Пике, что никто не вспомнит последнюю победу «Реала» в ЛЧ: «Он живет в своем собственном мире»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова бывшего защитника «Барселоны» Жерара Пике о победах мадридцев в Лиге чемпионов.

Ранее Пике, говоря о разнице между «Барселоной» и «Реалом», заявил, что никто не вспомнит последнюю победу «Реала» в Лиге чемпионов из-за невысокого качества игры.

«Пике сказал, что наш 14-й титул в ЛЧ не запомнится? Пике живет в своем собственном мире. Никто никогда не забудет наши титулы в Лиге чемпионов, включая наш 14-й титул. Мы запомним это на всю жизнь», — приводит слова Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.

В сезоне-2021/22 «Реал» в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов. В финале мадридцы обыграли «Ливерпуль» (1:0).

Жерар Пике
Карло Анчелотти
ФК Барселона
ФК Реал
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Пике сравнил «Барселону» с «Реалом»: «Когда мы побеждаем, нас запоминают навсегда, а их последнюю ЛЧ никто не вспомнит»