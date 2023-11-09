Пике сравнил «Барселону» с «Реалом»: «Когда мы побеждаем, нас запоминают навсегда, а их последнюю ЛЧ никто не вспомнит»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о разнице между каталонским клубом и «Реалом».

«Мы находимся в стране, где людей из Мадрида больше, это жители столицы. Мы всегда будем теми, кто пытается им помешать. Я бы пытался сосредоточиться на том, кто мы есть.

Я знаю, что мы всегда должны побеждать, но Хави знает, что такое «Барселона». Нам нужно побеждать и при этом играть хорошо. Уровень требований очень высок, но так и должно быть. Когда ты внутри, ты привыкаешь к этому. В Мадриде были бы рады такой победе, как в Сан-Себастьяне («Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» (1:0) в 12-м туре ла лиги, забив победный гол в концовке), но мы нет.

Нынешний «Реал» такой же, как всегда. Они мало что демонстрируют на поле, но добиваются результата. Когда мы побеждаем, нас запоминают навсегда, а если выигрывают они – это еще один плюс. Никто не вспомнит их последнюю победу в Лиге чемпионов, потому что они уступали в каждом матче плей-офф», – приводит слова Пике AS.

В сезоне-2021/22 «Реал» в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов. В финале мадридцы обыграли «Ливерпуль» (1:0).