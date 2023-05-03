Анчелотти: «Сейчас наступает очень важный для «Реала» момент»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Реала Сосьедад» (0:2) в матче 33-го тура чемпионата Испании.

«Первый тайм мы бились, пропустили гол, а потом была красная карточка. Это было сложно. Сейчас наступает очень важный для нас момент. Мы должны быть готовы. Если мы избежим ошибок, которые допускали в последнее время, то в следующих двух играх прибавим», — цитирует Football Espana Анчелотти.

«Реал» с 68 очками идет на 2-й строчке, отставая от лидирующей «Барселоны» на 14 очков. «Реал Сосьедад» набрал 61 очко и занимает 4-е место.