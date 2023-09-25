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Анчелотти — о поражении от «Атлетико»: «Реал» защищался не так хорошо, как обычно»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:3).

«Реал» плохо начал матч и плохо оборонялся. Мы играли слишком мягко в своей штрафной и действовали нерешительно. «Атлетико» сыграл лучше, чем мы. Было сложно отыграться со счета 1:3. Не очень хороший матч в обороне с нашей стороны. Мы защищались не так хорошо, как обычно. Нам не хватило компактности, соперник этим воспользовался. Пропустили три гола как под копирку», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» проиграл первый матч в этом сезоне ла лиги. Команда с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Атлетико» находится на пятой строчке (10 очков).

Карло Анчелотти
ФК Атлетико
ФК Реал
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