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Испания

Сегодня, 01:53

Анчелотти рассказал подробности травм Бензема и Милитау

Евгений Козинов
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Валенсией» (2:0) в матче 17-го тура чемпионата Испании рассказал о травмах, полученных Каримом Бензема и Эдером Милитау. Бразилец был вынужден покинуть поле еще в первом тайме, а француза пришлось заменить на 60-й минуте.

«У Бензема какое-то легкое повреждение, а Милитау точно не успеет восстановиться к воскресенью», — цитирует Football Espana Анчелотти.

«Реал» идет на втором месте в турнирной таблице ла лиги, отставая от «Барселоны» на 5 очков. «Валенсия» с 20 очками располагается на 14-й строчке.

2&nbsp;февраля. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Валенсия&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Карим Бензема. Бензема получил травму в матче с «Валенсией»

Карим Бензема
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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Бензема получил травму в матче с «Валенсией»

Анчелотти считает, что Винисиус сыграл решающую роль в матче с «Валенсией»