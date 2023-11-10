Анчелотти сообщил, что Гюлер снова получил травму и не сыграет с «Валенсией»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник Арда Гюлер не может дебютировать за команду из-за травмы.

«К сожалению, перед матчем с «Брагой» («Реал» выиграл 3:0 в матче ЛЧ, — прим. «СЭ») что-то случилось. Вроде бы ничего страшного, но в последние дни травма беспокоит его. Это несерьезно. Арда подавлен, потому что он молод, он хочет играть. Это шаг назад, но у нас есть весь международный перерыв, чтобы вернуть его к нормальной жизни», — приводит слова Анчелотти Marca.

Также Анчелотти высказался о череде травм 18-летнего турка. Для Гюлера это уже третье поврежние: в июле пропустил два месяца из-за повреждения мениска, а в сентябре выбыл на месяц из-за мышечной травмы.

«Первой травмой был разрыв мениска, который он получил в прошлом году. Он перенес операцию, и, как часто бывает, в процессе восстановления могут возникнуть проблемы с мышцами. Именно это с ним и произошло. Его будущее прекрасно. Он очень талантливый игрок. Я могу понять, что он разочарован, но это просто мышечная проблема. У меня есть личный опыт: в 21 год я прекратил играть на два года, а потом вернулся. Будущее Гюлера не вызывает сомнений. Это просто момент, и я надеюсь, что он сможет восстановиться», — сказал Анчелотти.

Летом Гюлер был куплен у «Фенербахче» за 20 миллионов евро и еще не провел за «Реал» ни одного официального матча.

Игра 13-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Валенсией» пройдет 11 ноября в Мадриде.