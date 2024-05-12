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Сегодня, 00:24

Анчелотти заявил, что пока не думает о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном переходе форварда Килиана Мбаппе. Летом нападающий «ПСЖ» станет свободным агентом.

— Это не та тема, которая интересует меня в данный момент. У нас еще много дел. Мы играли сегодня, а теперь пришло время отпраздновать титул с нашими болельщиками.

После этого у нас еще будет много игр. До 1 июня у нас есть о чем подумать, — цитирует Анчелотти Real France.

Француз объявил об уходе из «ПСЖ» в пятницу, 10 мая. 25-летний игрок покинет команду на правах свободного агента.

Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
ФК Реал
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