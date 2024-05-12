Модрич готов к роли запасного и может продлить контракт с «Реалом» до 2025 года

Полузащитник «Реала» Лука Модрич планирует продлить контракт с мадридским клубом, заканчивающийся летом. Об этом сообщает AS.

По информации издания, месяц назад 38-летний хорват хотел покинуть команду, поскольку был недоволен количеством игрового времение, которое получает в «Реале». Однако участие в важных матчах Лиги чемпионов изменило его решение. Полузащитник теперь не против выходить на поле со скамейки запасных.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти также хочет сохранить Модрича в команде. Планируется, что новое соглашение булет рассчитано до 2025 года.

В нынешнем сезоне хорват принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забив два мяча и отдав восемь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 миллионов евро.