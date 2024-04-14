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Испания

Сегодня, 10:09

Захарян заявил, что у него идеальные отношения с главным тренером «Реал Сосьедад»

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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал об отношениях с главным тренером клуба Иманолем Альгвасилем.

«У нас с идеальные отношения. Это правда, что он меня не критикует. Я очень ценю Иманола, слушаю его очень внимательно и стараюсь делать то, о чем он меня просит. Я благодарен ему за то, что он многому меня учит и пытается объяснить мне многие понятия», — приводит слова Захаряна Mundo Deportivo.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета прошлого года. С того момента он провел за команду 32 матча, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. Контракт российского хавбека с испанцами рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Клуб из Сан-Себастьяна занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 46 очков в 30 матчах.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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