«Атлетик» обыграл «Эспаньол» в 1/8 финала Кубка Испании

Сегодня, 00:10
«Атлетик» из Бильбао пробился в четвертьфинал Кубка Испании. Баскская команда с минимальным преимуществом выиграла у «Эспаньола» (1:0).
Единственный гол на 27-й минуте забил 33-летний защитник Оскар Де Маркос.
Соперник «Атлетика» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки. Ранее победы в своих матчах 1/8 финала одержали «Реал Сосьедад», «Севилья», «Валенсия».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования