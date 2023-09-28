«Атлетик» из Бильбао могут наказать за оскорбления Гринвуда болельщиками клуба

«Атлетик» рискует получить наказание от ла лиги из-за поведения фанатов клуба в ходе домашнего матча против «Хетафе» (2:2) в 7-м туре, сообщает The Athletic.

Болельщики хозяев скандировали: «Гринвуд, умри!» в отношении форварда «Хетафе» Мейсона Гринвуда, который этим летом перешел в испанский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

Ранее оскорбительные кричалки про Гринвуда распевали фанаты «Осасуны» в матче 5-го тура ла лиги. Испанская лига сообщила об их поведении в комитет по борьбе с насилием.