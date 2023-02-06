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Испания

Сегодня, 16:45

«Атлетико» активирует опцию продления контракта с Витселем

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель продлит контракт с клубом, сообщает Marca. «Матрасники» уже работают над новым соглашением для 34-летнего футболиста.

Контракт хавбека с «Атлетико» рассчитан до конца текущего сезона. У сторон есть опция продления соглашения при условии, что бельгиец сыграет более 45 минут минимум в 25 матчах во всех турнирах. Обе стороны намерены активировать эту опцию.

В нынешнем сезоне Витсель провел за мадридский клуб 26 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель стал игроком «Атлетико» летом 2022 года.

Аксель Витсель
ФК Атлетико
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