17 марта, 22:05
Тренерские штабы «Атлетико» и «Барселона» объявили стартовые составы на матч 29-го тура ла лиги. Встреча пройдет на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 23.00 мск.
Стартовые составы:
«Атлетико»: Облак, Савич, Рейнилду, Витсель, Молина, Лино, Барриос, Де Пауль, Льоренте, Мората, Рикельме.
«Барселоны»: Тер Штеген, Араухо, Кубарси, Кунде, Фонт, Гюндоган, Кристенсен, Роберто, Рафинья, Феликс, Левандовски.
После 28 туров ла лиги «Барселона» с 61 очком занимает 3-е место в турнирной таблице, «Атлетико» (55) идет на 5-й позиции.