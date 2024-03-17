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Испания

17 марта, 22:05

«Атлетико» — «Барселона»: стартовые составы на матч ла лиги

Виктория Кравченко
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Тренерские штабы «Атлетико» и «Барселона» объявили стартовые составы на матч 29-го тура ла лиги. Встреча пройдет на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 23.00 мск.

Стартовые составы:

«Атлетико»: Облак, Савич, Рейнилду, Витсель, Молина, Лино, Барриос, Де Пауль, Льоренте, Мората, Рикельме.

«Барселоны»: Тер Штеген, Араухо, Кубарси, Кунде, Фонт, Гюндоган, Кристенсен, Роберто, Рафинья, Феликс, Левандовски.

После 28 туров ла лиги «Барселона» с 61 очком занимает 3-е место в турнирной таблице, «Атлетико» (55) идет на 5-й позиции.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию

ФК Атлетико
ФК Барселона
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