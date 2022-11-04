«Атлетико» интересуется Гюндоганом

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.

Действующее соглашение хавбека с «Манчестер Сити» рассчитано до конца нынешнего сезона. Игрок может покинуть клуб, если контракт с английским коллективом не будет продлен в ближайшее время.

По информации издания, в числе главных претендентов на 32-летнего полузащитника находится «Атлетико». Спортивный директор мадридского клуба Андреа Берта заинтересован в покупке Гюндогана.

В текущем сезоне немецкий полузащитник принял участие в 17 матчах, забил два гола и отдал одну голевую передачу во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.