«Атлетико» ведет переговоры с Витселем о продлении контракта

«Атлетико» ведет переговоры с полузащитником Акселем Витселем о продлении контракта, сообщает Todofichajes.

По данным источника, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне одобрил сделку. Новое соглашение бельгийца будет рассчитан до 2026 года. Нынешний контракт истекает по завершении сезона-2023/24.

В этом сезоне ла лиги Витсель провел 17 матчей, забив один гол и получив две желтые карточки. По итогам 18 туров чемпионата Испании «Атлетико» набрал 38 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.