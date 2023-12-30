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Испания

Сегодня, 13:43

«Атлетико» ведет переговоры с Витселем о продлении контракта

Виктория Кравченко
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«Атлетико» ведет переговоры с полузащитником Акселем Витселем о продлении контракта, сообщает Todofichajes.

По данным источника, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне одобрил сделку. Новое соглашение бельгийца будет рассчитан до 2026 года. Нынешний контракт истекает по завершении сезона-2023/24.

В этом сезоне ла лиги Витсель провел 17 матчей, забив один гол и получив две желтые карточки. По итогам 18 туров чемпионата Испании «Атлетико» набрал 38 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Аксель Витсель
ФК Атлетико
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