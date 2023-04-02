Азар сделал первое результативное действие в ла лиге с августа 2021 года

Полузащитник «Реала» Эден Азар отметился голевой передачей в матче против «Вальядолида» (6:0) в 27-м туре испанской ла лиги.

Азар вышел на поле во втором тайме встречи и на 90+2-й минуте отдал голевую передачу на Лукаса Васкеса. Это первое результативное действие для 32-летнего бельгийца в ла лиге с августа 2021-го, когда он отдал голевую передачу в игре с «Алавесом» (4:1).

В текущем сезоне Азар сыграл 8 матчей за мадридцев во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.