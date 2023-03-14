Азар: «Не собираюсь уходить из «Реала». Хочу убедить Анчелотти, что все еще могу быть полезен»

Нападающий «Реала» Эден Азар заявил, что не собирается уходить из клуба.

«Я хочу остаться в «Реале», и я говорил это всегда. Надеюсь, что буду играть, смогу доказать на поле, что еще на многое способен. Люди сомневаются во мне, и это нормально, я все понимаю. Но я собираюсь остаться на следующий сезон. Вариант с трансфером сейчас меня не интересует. Хотя, кто знает, что может случиться. Что может заставить меня передумать? Не знаю. Единственное, о чем я думаю — это игра. Вот почему я даже не думаю об уходе. Я понимаю, что могу приносить пользу, я чувствую это. Если я начну это делать, мне снова начнут доверять. Мне просто нужно игровое время.

Я очень скучаю по футболу, я хочу играть, получать удовольствие. Тренировки — это хорошо, но матчи помогают нам чувствовать себя более живыми. Я верю, что смогу убедить тренера в том, что он может на меня рассчитывать. Прошло три месяца с моего последнего выхода на поле, я немного сомневаюсь, но мое дело — доказывать все на тренировках. Команда побеждает, есть футболисты, которые хорошо играют, это трудно изменить. Видимо, в глазах Анчелотти я заслуживаю меньше времени на поле, чем другие. Но об этом лучше спросить его самого», — приводит RTBF слова Азара.

Азар выступает за «Реал» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 7 матчах за команду во всех турнирах. В последний раз 32-летний бельгиец выходил на поле 3 января в игре третьего раунда Кубка Испании против «Касереньо» (1:0).

Контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до конца июня 2024 года.