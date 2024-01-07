Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:30

«Барбастро» — «Барселона»: время начала и смотреть трансляцию матча в прямом эфире

«Барбастро» сыграет с «Барселоной» в Кубке Испании 7 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хави, главный тренер ФК «Барселона».
Фото AFP
Telegram Дзен

«Барбастро» на своем поле сыграет с «Барселоной» в матче 1/16 финала Кубка Испании в воскресенье, 7 января. Матч пройдет на стадионе «Мунисипаль де Депортес» в Барбастро (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Барбастро» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 22.55 мск.

Ранее команды еще не играли друг против друга, «Барбастро» выступает во втором дивизионе RFEF, это четвертый по значимости дивизион Испании.

Пары 1/8 финала Кубка страны будут известны после жеребьевки.

Испания. Кубок. 1/16 финала
07 янв, 23:00. Municipal de Deportes Barbastro (Барбастро)
Барбастро
Барселона

Кубок Испании: турнирная таблица в актуальном виде, статистика, бомбардиры

Футбол
ФК Барселона
0
Читайте также
Как играли в футбол в Средневековье. Свой аналог существовал и на Руси
Чехия победила Финляндию со счетом 8:5 и взяла бронзу МЧМ-2024
В Британии заявили об истерике Залужного после ударов ВС России по объектам ВСУ
Мать 20-летней шорт-трекистки Середы уточнила причину ее смерти
Российские силы сбили два украинских самолета Су-25 и Су-27 за сутки
В Подольске возбудили дело по факту ограничения подачи тепла в дома
Популярное видео
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Малага» — «Реал Сосьедад»: время начала и смотреть трансляцию матча в прямом эфире