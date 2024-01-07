«Барбастро» на своем поле сыграет с «Барселоной» в матче 1/16 финала Кубка Испании в воскресенье, 7 января. Матч пройдет на стадионе «Мунисипаль де Депортес» в Барбастро (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Барбастро» — «Барселона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 22.55 мск.

Ранее команды еще не играли друг против друга, «Барбастро» выступает во втором дивизионе RFEF, это четвертый по значимости дивизион Испании.

Пары 1/8 финала Кубка страны будут известны после жеребьевки.

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