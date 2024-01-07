«Малага» сыграет с «Реал Сосьедад» в рамках 1/16 финала Кубка Испании в воскресенье, 7 января. Матч пройдет на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге (Испания) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Малага» — «Реал Сосьедад» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире бесплатно игру покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игра будет доступна по платной подписке на онлайн-сервисе Okko.

В пяти последних очных противостояниях команда из Малаги побеждала дважды (2:0, 2:0), бело-голубые были сильнее один раз (2:0), еще две встречи завершились вничью (2:2, 1:1).

Пары 1/8 финала Кубка страны будут известны после жеребьевки.

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