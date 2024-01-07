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Испания

Сегодня, 18:33

«Реал» предлагает Мбаппе зарплату в размере 26 миллионов евро в год

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Стали известны условия личного контракта, которые «Реал» предлагает нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

По информации The Athletic, «сливочные» рассчитывают подписать с форвардом соглашение с зарплатой в размере 26 миллионов евро в год. Также к этом прилагается подписной бонус в 130 миллионов евро. Отмечается, что размер зарплаты сократился по сравнению с предложением в 2022 году. Тем не менее Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала» в случае подписания контракта.

Ранее L'Equipe сообщал, что 25-летний француз намерен определиться со своим будущим до матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение фрацузскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за парижан во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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