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Сегодня, 21:00

«Барселона» — «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию матча ла лиги

Видеотрансляция матча ла лиги «Барселона» — «Атлетик» начнется в 21.30 на «Окко Спорт»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Барселоны».
Фото Reuters
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22 октября, в воскресенье, «Барселона» на своем поле сыграет против «Атлетика» в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в городе Барселона. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Барселона» — «Атлетик» можно с помощью онлайн-платформы «Окко Спорт». Начало — в 21.30.

Следите за ключевыми событиями матча «Барселона» — «Атлетик» в матч-центре на сайте «СЭ».

«Барселона» испанского тренера Хави с 21 баллом занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги. «Атлетик» с 17 очками располагается на шестой строчке.

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Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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