«Барселона» должна заплатить «Манчестер Сити» еще 50 миллионов евро за Феррана Торреса

Сегодня, 18:05
«Барселона» должна заплатить «Манчестер Сити» за трансфер нападающего Феррана Торреса еще 52 миллиона евро, сообщает Marca со ссылкой на Catalunya Radio.
Сине-гранатовые приобрели вингера зимой 2021 года. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро и бонусы. С Торресом было подписано долгосрочное соглашение, рассчитанное до июня 2027 года.
В момент, когда был осуществлен трансфер, «Барса» заплатила за Торреса лишь три миллиона евро.
В этом сезоне 22-летний вингер забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 7 матчах за «Барселону».
Свой следующий матч сине-гранатовые проведут в субботу, 1 октября, против «Мальорки». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.