«Барселона» должна заплатить «Манчестер Сити» еще 50 миллионов евро за Феррана Торреса

«Барселона» должна заплатить «Манчестер Сити» за трансфер нападающего Феррана Торреса еще 52 миллиона евро, сообщает Marca со ссылкой на Catalunya Radio.

Сине-гранатовые приобрели вингера зимой 2021 года. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро и бонусы. С Торресом было подписано долгосрочное соглашение, рассчитанное до июня 2027 года.

В момент, когда был осуществлен трансфер, «Барса» заплатила за Торреса лишь три миллиона евро.

В этом сезоне 22-летний вингер забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 7 матчах за «Барселону».

Свой следующий матч сине-гранатовые проведут в субботу, 1 октября, против «Мальорки». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.