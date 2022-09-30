Goal: Бензема должен выиграть «Золотой мяч» с самым большим отрывом от второго места в истории

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Нападающий «Реала» Карим Бензема получит «Золотой мяч» в 2022 году, сообщает Goal. Причем француз выиграет награду с самым большим в истории отрывом от второго места.
Напомним, Бензема в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром испанской ла лиги и Лиги чемпионов.
Действующий обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси не попал в расширенный список претендентов на награду в этом году.
Сейчас в голосовании за «Золотой мяч» участвуют 180 журналистов.
Голосующие выбирают пять игроков из списка и расставляют их по убыванию. На этом основании происходит подсчет голосов.