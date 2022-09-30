Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:27

Goal: Бензема должен выиграть «Золотой мяч» с самым большим отрывом от второго места в истории

Иван Шитик
Корреспондент
Карим Бензема.
Фото Global Look Press

Нападающий «Реала» Карим Бензема получит «Золотой мяч» в 2022 году, сообщает Goal. Причем француз выиграет награду с самым большим в истории отрывом от второго места.

Напомним, Бензема в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром испанской ла лиги и Лиги чемпионов.

Действующий обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси не попал в расширенный список претендентов на награду в этом году.

Сейчас в голосовании за «Золотой мяч» участвуют 180 журналистов.

Голосующие выбирают пять игроков из списка и расставляют их по убыванию. На этом основании происходит подсчет голосов.

Карим Бензема
ФК Реал
1
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Доктор, не вижу... Отслоилась сетчатка». Памяти легендарного спортивного врача Мышалова
Луганское чудо. Киев умолял чемпиона о ничьей
Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия
Обращение Владимира Путина 30 сентября: время, место, тема выступления
Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Отступные за защитника «Реала» Милитау по новому контракту составят 1 миллиард евро

«Барселона» должна заплатить «Манчестер Сити» еще 50 миллионов евро за Феррана Торреса