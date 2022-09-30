Goal: Бензема должен выиграть «Золотой мяч» с самым большим отрывом от второго места в истории

Нападающий «Реала» Карим Бензема получит «Золотой мяч» в 2022 году, сообщает Goal. Причем француз выиграет награду с самым большим в истории отрывом от второго места.

Напомним, Бензема в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром испанской ла лиги и Лиги чемпионов.

Действующий обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси не попал в расширенный список претендентов на награду в этом году.

Сейчас в голосовании за «Золотой мяч» участвуют 180 журналистов.

Голосующие выбирают пять игроков из списка и расставляют их по убыванию. На этом основании происходит подсчет голосов.