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Испания

20 мая, 16:11

«Барселона» готова отпустить Альбу бесплатно

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации Diario Sport, в услугах 34-летнего игрока заинтересован «Интер», а «Барселона» готова отпустить его бесплатно.

Сообщается что каталонский клуб ждет решения вопроса о будущем защитника. Клуб намерен сэкономить часть средств, которые футболист должен получить в следующем сезоне. О возможности трансфера Альбы также узнавали представители «Ювентуса». Сам футболист не планирует покидать «Барсу».

В текущем сезоне испанец сыграл 28 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

Жорди Альба
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
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