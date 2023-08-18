«Барселона» хочет арендовать Феликса

«Барселона» продолжает переговоры с «Атлетико» по переходу Жоау Феликса. Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте, каталонцы предложили 6-7 миллионов евро за аренду 23-летнего португальца на один сезон.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. Действующий контракт Феликса с «матрасниками» рассчитан до 2027 года.

Во второй части сезона-2022/23 Феликс играл на правах аренды за «Челси». Он забил 4 мяча в 20 матчах за лондонский клуб.