«Барселона» и «Астон Вилла» ведут переговоры о трансфере Торреса

«Барселона» и «Астон Вилла» начали переговоры о трансфере вингера каталонцев Феррана Торреса, сообщает Sport.es.

По данным источника, приход Матеу Алемани в «Астон Виллу» ускорил процесс переговоров. «Барселона» не может продать 23-летнего игрока менее чем за 42 миллиона евро, так как хочет избежать убытков. Торрес пришел в каталонский клуб за 55 миллионов и частично компенсировал сумму трансфера за те полтора года, что отыграл на «Камп Ноу».

Сообщается, что «Астон Вилла» считает, что есть много вариантов договориться о покупке испанского футболиста. И Алемани, и тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прекрасно знают Феррана и уверены, что он может стать важным игроком в АПЛ.

В текущем сезоне Торрес провел 41 матч за «Барселону» во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.