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Испания

Сегодня, 14:14

«Барселона» и Иньиго Мартинес согласовали срок контракта и зарплату

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Атлетика» Иньиго Мартинес близок к переходу в «Барселону».

Как сообщает Relevo, 31-летний футболист уже согласовал с каталонским клубом как срок действия контракта, так и зарплату, но еще предстоит уточнить другие важные условия. Мартинес сменит команду на правах свободного агента.

По данным источника, окружение защитника обеспокоено экономической нестабильностью «Барселоны» и возможными санкциями в связи с делом Негрейры. Представители Мартинеса хотят получить гарантии того, что клубу не будет нанесен ущерб ни в спортивном, ни в финансовом плане.

Футболист хочет перейти в «Барселону» и понимает, что это его последний шанс побороться за трофеи и поиграть в Лиге чемпионов. Вместе с тем он осознает, что клубу сейчас сложно дать ему какие-либо гарантии.

Иньиго Мартинес присоединился к «Атлетику» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: Relevo
Иньиго Мартинес
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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