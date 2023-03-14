Пике о деле «Барселоны»: «Я уверен, что клуб не платил судьям. В этом нет никакого смысла»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался об обвинениях в адрес клуба в коррупции.

«Я уверен, что «Барселона» не платила судьям. Если вы хотите купить судью, то сделать это просто — дать ему черный конверт. Вы не обращаетесь к вице-президенту Технического комитета арбитров. В этом нет никакого смысла. Я думаю, что эти отчеты больше предназначены для тренеров. У игроков не было никакой информации.

Как бы они ни хотели очернить эту нашу «золотую эру»… дело не в том, что мы выиграли, а в том, как это было сделано. Они могут пересмотреть все. Мы были намного, намного выше. Мы не зависели от судей. Я доверяю клубу», — приводит слова Пике Sport.es.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах Негрейре.